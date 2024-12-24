Участников нападения на израильских болельщиков в Амстердаме приговорили к срокам до шести месяцев тюрьмы

Суд в Амстердаме приговорил к тюремному заключению сроком от одного до шести месяцев четырех человек, которых признали виновными в нападении на болельщиков израильского футбольного клуба «Маккаби» в ноябре 2024 года, сообщает NOS.

Еще один подсудимый, самый младший из них — 19-летний Лукас Д. — получил 100 часов общественных работ. Издание объясняет такое решение суда тем, что Лукас Д. — несовершеннолетний. При этом только он присутствовал на оглашении приговора. Адвокаты остальных фигурантов дела заявили, что их подзащитные не пришли из-за внимания, которое уделяется этому делу.

Самое суровое наказание получил 32-летний Сефа О. Его признали виновным в публичном насилии против нескольких человек. Обвинение утверждало, что он сыграл «ключевую роль» в нападении.

Еще двое обвиняемых предстанут перед судом позднее.

NOS отмечает, что вынесенный приговор оказался строже, чем принято назначать за подобные действия. Судья объяснил решение «серьезностью преступления и контекстом, в котором оно было совершено».

В Амстердаме 7 ноября после футбольного матча израильского «Маккаби» из Тель-Авива с «Аяксом» в Лиге Европы на болельщиков из Израиля напали люди в масках.

Некоторые из нападавших, как сообщалось, были с палестинскими флагами. Люди в масках также пытались ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне, писали медиа Израиля. В свою очередь пропалестинские активисты утверждали, что фанаты «Маккаби» начали первыми нападать на арабов в городе и срывать палестинские флаги.

В результате беспорядков, по разным данным, получили травмы от 10 до 30 израильтян. Полиция Амстердама задержала около 60 человек.

Подробности случившегося

В Амстердаме люди с палестинскими флагами напали на израильских футбольных болельщиков после матча Несколько человек пострадали, более 60 были задержаны

Подробности случившегося

В Амстердаме люди с палестинскими флагами напали на израильских футбольных болельщиков после матча Несколько человек пострадали, более 60 были задержаны