В Амстердаме люди с палестинскими флагами напали на израильских футбольных болельщиков после матча Пострадали 10 человек, еще двое пропали без вести

В Амстердаме после футбольного матча израильского «Маккаби Тель-Авив» с «Аяксом» в Лиге Европы на болельщиков из Израиля напали люди в масках. Некоторые из нападавших были с палестинскими флагами и кричали «Свободу Палестине» и другие пропалестинские лозунги. Люди в масках также пытались ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне, пишет Ynet.

Министерство иностранных дел Израиля со ссылкой на власти Нидерландов сообщило, что 10 человек получили ранения, еще двое пропали без вести после нападения. О тяжести травм пострадавших пока неизвестно.

Семья одного из пропавших израильтян, Гая Авигдора, рассказала Ynet, что он жил в Лондоне и приехал в Амстердам, чтобы сходить на матч с друзьями. По их словам, после того, как они опубликовали сторис перед игрой, они ничего не слышали от него. Он не сообщил, что с ним все в порядке и ничего не написал, а на звонки не отвечает.

Представители полиции Нидерландов сообщили, что получили ряд сообщений о драках в центре города. По данным полицейских, после беспорядков были задержаны 57 человек. Подробности о задержанных неизвестны. Представитель полиции сообщил, что беспорядки на площади Дам и вокруг нее «состояли из коротких инцидентов, которые очень быстро разрешились», когда прибыли правоохранители, пишет De Telegraaf.

В сообщении полиции Амстердама также говорится об инциденте на улице Рокин, в ходе которого группа людей сорвала с фасада одного из домов палестинский флаг. Других подробностей полиция не приводит. На одном видео, распространившемся в соцсетях, группа мужчин снимает висящий из окна флаг с оскорбительными выкриками в адрес Палестины.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу был проинформирован о нападении, сообщили в его канцелярии. Он распорядился немедленно отправить в Нидерланды два спасательных самолета для оказания помощи израильским гражданам. «Премьер-министр крайне серьезно расценивает этот ужасающий инцидент и требует, чтобы правительство Нидерландов и силы безопасности предприняли решительные и быстрые действия против участников беспорядков и обеспечили безопасность наших граждан», — говорится в заявлении.

Министерство национальной безопасности Израиля также настоятельно призвало своих граждан в Амстердаме оставаться в гостиничных номерах после нападений, говорится в втором заявлении канцелярии премьер-министра. МИД Израиля кроме того рекомендовал гражданам, находящимся в общественных местах, не демонстрировать израильскую или еврейскую символику.

Армия обороны Израиля заявила, что разворачивает спасательную миссию для помощи израильтянам, подвергшимся нападению. «У нас есть историческая обязанность защищать наших людей, где бы они ни находились», — говорится в заявлении представителя ЦАХАЛ Надава Шошани. Миссия будет скоординирована с правительством Нидерландов. Она отправится на транспортных самолетах, ​​в ее состав войдут медицинская и спасательная бригады, сообщили в ЦАХАЛ.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф написал, что поговорил с Нетаниягу. «С ужасом следил за репортажами из Амстердама. Совершенно неприемлемы антисемитские нападения на израильтян», — заявил Схоф, добавив, что находится в тесном контакте со всеми сторонами.

Лидер крупнейшей в парламенте Нидерландов правой «Партии свободы» Герт Вилдерс назвал произошедшее на улицах Амстердама «погромом». «Мы стали Газой Европы. Мусульмане с палестинскими флагами охотятся на евреев. Я не приму этого. Никогда. Власти будут привлечены к ответственности за свою неспособность защитить граждан Израиля», — заявил он.

Спецпосланник США по борьбе с антисемитизмом Дебора Липштадт заявила, что она «в ужасе» от нападений, которые «напоминают погром» и призвала правительство провести тщательное расследование обстоятельств нападения и действий сил безопасности.