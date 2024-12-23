Украинские дроны атаковали город с военным аэродромом в Ростовской области

Вечером 23 декабря российские силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в Ростовской области, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По данным чиновника, в районе города Миллерово, где расположен одноименный военный аэродром, были сбиты восемь беспилотников.

Минобороны РФ в свою очередь сообщило о девяти сбитых украинских дронах над Ростовской областью вечером понедельника.

Видео атаки распространились в местных пабликах.

Слюсарь утверждает, что пострадавших в результате обстрела нет. «Информация о последствиях на земле уточняется. Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку», — написал он в телеграме.

Накануне врио губернатора сообщал, что возле Миллерово была сбита украинская ракета, а в Азовском районе возле Таганрога и Новочеркасска — восемь беспилотников.

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