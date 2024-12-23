«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» ввели для детей от 2 до 12 лет скидку 50% на перелеты внутри России

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» объявили 23 декабря, что с 2025 года вводят 50-процентную скидку на авиаперелеты внутри России для детей в возрасте от двух до 12 лет.

В сообщении на сайте «Аэрофлот» сказано, что скидка действует с 23 декабря при покупке билетов класса эконом на рейсы с датой вылета с 1 января. Скидку на билет могут получить только дети с гражданством России, отмечается в сообщении. Предложение затрагивает рейсы группы «Аэрофлот», выполняемых под кодом SU.

В «Уральских авиалиний» говорится, что 50-процентная скидка действует с 23 декабря и распространяется на вылеты с 11 января. Предложение распространяется на тарифы группы промо, эконом и премиум-эконом. В сообщении отмечается, что «скидка 50% предоставляется от тарифа».

«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» объявили о скидках после того, как президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря раскритиковал российские авиакомпании из-за того, что они не дают скидки на билеты многодетным семьям. Путин попросил правительство «отрегулировать» этот вопрос до 14 января 2025 года. Вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил 21 декабря, что власти провели переговоры с авиакомпаниями и перевозчики решили предоставить детям до 12 лет скидки 50% на билеты.

Дети до двух лет обычно могут летать по России бесплатно, а за границу — со скидкой до 90% от взрослого тарифа.