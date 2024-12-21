Вучич заявил, что Фицо поедет на переговоры с Путиным
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо собирается 23 декабря провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом, как сообщает РИА Новости, Вучич заявил в эфире телеканала Happy 20 декабря.
По словам Вучича, Фицо собирается обсудить с Путиным то, что Украина намерена с 1 января отказаться от транзита газа в Европу.
«Насколько я знаю неофициально, а когда говорю „неофициально“… это точно — в понедельник Фицо отправится к Путину, как лидер страны ЕС, что вызовет, не нужно вам говорить, какую реакцию у других европейских лидеров», — заявил Вучич.
Власти Словакии не подтверждали эти данные. В Кремле пока это не комментировали.
Власти Украины ранее предупредили, что прекратят транзит российских газа и нефти в Европу с 1 января 2025 года. При этом Киев готов осуществлять транзит из других стран, говорил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Украины от транзита газа приведет Словакию к кризису.
«Медуза» — это вы! Уже три года мы работаем благодаря вам, и только для вас. Помогите нам прожить вместе с вами 2025 год!
Если вы находитесь не в России, оформите ежемесячный донат — а мы сделаем все, чтобы миллионы людей получали наши новости. Мы верим, что независимая информация помогает принимать правильные решения даже в самых сложных жизненных обстоятельствах. Берегите себя!