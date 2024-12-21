Вучич заявил, что Фицо поедет на переговоры с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо собирается 23 декабря провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом, как сообщает РИА Новости, Вучич заявил в эфире телеканала Happy 20 декабря.

По словам Вучича, Фицо собирается обсудить с Путиным то, что Украина намерена с 1 января отказаться от транзита газа в Европу.

«Насколько я знаю неофициально, а когда говорю „неофициально“… это точно — в понедельник Фицо отправится к Путину, как лидер страны ЕС, что вызовет, не нужно вам говорить, какую реакцию у других европейских лидеров», — заявил Вучич.

Власти Словакии не подтверждали эти данные. В Кремле пока это не комментировали.

Власти Украины ранее предупредили, что прекратят транзит российских газа и нефти в Европу с 1 января 2025 года. При этом Киев готов осуществлять транзит из других стран, говорил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Украины от транзита газа приведет Словакию к кризису.

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