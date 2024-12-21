Байден подписал закон, продлевающий финансирование работы правительства

Президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства, сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Ранее документ одобрили обе палаты Конгресса США.

Закон позволяет сохранить финансирование правительства США на текущем уровне до 14 марта 2025 года. Он также предусматривает выделение более 100 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Ранее временное финансирование работы правительства утвердили только до 20 декабря. Конгресс одобрил новый законопроект в последний момент. Если бы властям США не удалось согласовать законопроект о продлении госфинансирования, правительству пришлось бы приостановить работу.

При этом конгресс пока не одобрили проект бюджета на текущий финансовый год, начавшийся 1 октября.