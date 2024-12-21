Конгресс США в последний момент одобрил финансирование работы правительства

Сенат конгресса США в ночь на 21 декабря проголосовал за законопроект, продлевающий финансирование работы правительства, сообщает CNN. Документ поддержали 85 членов верхней палаты конгресса, 11 выступили против.

Сенаторы проголосовали за законопроект вскоре после полуночи по местному времени (8:00 мск 21 декабря). Технически это произошло уже после того, как срок финансирования истек, но принятие документа позволило избежать шатдауна — остановки работы правительственных ведомств.

Палата представителей, нижняя палата конгресса, проголосовала за законопроект вечером 20 декабря. За проголосовали 366 конгрессменов, против 34. Ранее на этой неделе палата представителей дважды не могла принять законопроект.

После того, как законопроект одобрили обе палаты конгресса, его направили президенту США Джо Байдена, который собирался подписать его без промедления.

Документ позволяет сохранить финансирование правительства США на текущем уровне до 14 марта 2025 года. В то же время законопроект не повышает потолок государственного долга, чего добивался избранный президент США Дональд Трамп.

Конгрессмены пока не одобрили проект бюджета на текущий финансовый год, начавшийся 1 октября. При этом ранее временное финансирование работы правительства утвердили только до 20 декабря.