«Медиазона»: в 2024 году на войне в Украине погибли более 20 тысяч российских военных

Журналисты «Медиазоны» совместно с «Русской службой Би-би-си» и командой волонтеров на основе открытых источников подтвердили гибель 20 364 российских военнослужащих на войне в Украине в 2024 году.

«Медиазона» предполагает, что 2024 год, скорее всего, станет самым кровопролитным для российской армии за все время полномасштабной войны в Украине. На данный момент журналистам удалось подтвердить гибель 18 983 человек в 2022 году, 33 550 человек — в 2023 году, 20 364 человек — в 2024 году. Еще у 11 860 российских военных дата гибели неизвестна.

«Оговоримся, что из-за рекордно большого потока некрологов волонтеры не успевают обработать поступающую информацию. Сейчас „на разборе“ скопилось 7 335 записей, из них 36% это потенциальные дубли», — говорится в публикации.

В 2024 году потери среди добровольцев вышли на первое место, отмечает издание. В 2022 году на первом месте по числу потерь были ВДВ, в 2023 — заключенные. В сентябре журналисты впервые сообщили, что с начала полномасштабного российского вторжения потери добровольцев превысили потери других категорий участников войны, в том числе заключенных и мобилизованных.

В нынешнем году также изменилась география потерь, отмечает «Медиазона». На первые места вышли Башкортостан и Татарстан — за 2024 год на войне погибли почти по две тысячи выходцев из этих регионов.

Всего с 24 февраля 2022 года журналисты подтвердили гибель 84 761 российского военного.

Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» вместе с командой волонтеров ведут подсчет сообщений о гибели российских военных в СМИ, на сайтах органов власти или в соцсетях. В подсчете не учитываются потери военных формирований самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Журналисты подчеркивают, что реальные потери армии РФ в российско-украинской войне больше, поскольку не все сообщения о гибели российских военных попадают в открытые источники.

В начале июля «Медуза» и «Медиазона» опубликовали исследование, в котором оценили общее количество погибших российские военнослужащих с помощью математических методов и данных избыточной смертности. Согласно исследованию, за два с половиной года войны в Украине погибли около 120 тысяч российских военных.

Российские власти последний раз сообщали о потерях в сентябре 2022 года. Тогда министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что погибли 5937 человек. При этом уже к тому моменту журналистам удалось подтвердить гибель более 6 тысяч человек, отмечает «Медиазона».

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