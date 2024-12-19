Владислав Бакальчук проиграл суд о передаче активов Wildberries

Арбитражный суд Московской области отклонил иск сооснователя ООО «Вайлдберриз» Владислава Бакальчука о передаче активов маркетплейса в ООО «РВБ» — объединенную компанию Wildberries и Russ.

«В иске отказать полностью», — говорится в решении, опубликованном на сайте суда 19 декабря. Мотивированное решение не опубликовано. Как отмечает «Интерфакс», процесс проходил в закрытом режиме.

Владислав Бакальчук написал в телеграм-канале, что суд принял «возмутительное, незаконное и абсолютно не устраивающее нас решение». Он заявил, что подаст апелляционную жалобу.

В своем иске Бакальчук требовал признать недействительными сделки по отчуждению 24 юрлиц и просил вернуть их обратно ООО «Вайлдберриз». Бизнесмен оценивал сумму «незаконно переданных активов» в более чем 350 миллиардов рублей.

Арбитражный суд Московской области 19 декабря также отклонил иск Татьяны Ким (Бакальчук) и и ООО «ВБ Девелопмент» к Владиславу Бакальчуку. Истцы требовали взыскать с Бакальчука убытки в размере 37 миллиардов рублей.

Татьяна Ким (Бакальчук) объявила 1 октября о завершении реструктуризации объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, начавшейся в июне. Против объединения выступил Владислав Бакальчук и привлек к решению проблем главу Чечни Рамзана Кадырова. Татьяна Ким (Бакальчук) говорила, что речь идет не о рейдерском захвате, а о разводе, а ее муж владеет только 1% ООО «Вайлдберриз».

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