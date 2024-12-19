Владислав Бакальчук проиграл суд о передаче активов Wildberries
Арбитражный суд Московской области отклонил иск сооснователя ООО «Вайлдберриз» Владислава Бакальчука о передаче активов маркетплейса в ООО «РВБ» — объединенную компанию Wildberries и Russ.
«В иске отказать полностью», — говорится в решении, опубликованном на сайте суда 19 декабря. Мотивированное решение не опубликовано. Как отмечает «Интерфакс», процесс проходил в закрытом режиме.
Владислав Бакальчук написал в телеграм-канале, что суд принял «возмутительное, незаконное и абсолютно не устраивающее нас решение». Он заявил, что подаст апелляционную жалобу.
В своем иске Бакальчук требовал признать недействительными сделки по отчуждению 24 юрлиц и просил вернуть их обратно ООО «Вайлдберриз». Бизнесмен оценивал сумму «незаконно переданных активов» в более чем 350 миллиардов рублей.
Арбитражный суд Московской области 19 декабря также отклонил иск Татьяны Ким (Бакальчук) и и ООО «ВБ Девелопмент» к Владиславу Бакальчуку. Истцы требовали взыскать с Бакальчука убытки в размере 37 миллиардов рублей.
Татьяна Ким (Бакальчук) объявила 1 октября о завершении реструктуризации объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, начавшейся в июне. Против объединения выступил Владислав Бакальчук и привлек к решению проблем главу Чечни Рамзана Кадырова. Татьяна Ким (Бакальчук) говорила, что речь идет не о рейдерском захвате, а о разводе, а ее муж владеет только 1% ООО «Вайлдберриз».
«Медуза» — это вы! Уже три года мы работаем благодаря вам, и только для вас. Помогите нам прожить вместе с вами 2025 год!
Если вы находитесь не в России, оформите ежемесячный донат — а мы сделаем все, чтобы миллионы людей получали наши новости. Мы верим, что независимая информация помогает принимать правильные решения даже в самых сложных жизненных обстоятельствах. Берегите себя!