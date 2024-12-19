В Белом доме обвинили Трампа в попытке сорвать двухпартийное соглашение о финансировании правительства. Это грозит остановкой его работы

Избранный президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс убеждают республиканцев добиться отклонения двухпартийного соглашения о продлении финансирования правительства, что грозит остановкой его работы, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Республиканцам нужно прекратить играть в политические игры с этим двухпартийным соглашением, иначе они навредят трудолюбивым американцам и создадут нестабильность по всей стране», — говорится в заявлении. По словам Карин Жан-Пьер, отклонение соглашения приведет к остановке помощи фермерам и сообществам, пострадавшим от стихийных бедствий.

В совместном заявлении Трампа и Джея Ди Вэнса, опубликованном в соцсети Truth Social, говорится, что конгресс должен разработать новое соглашение, которое сохранит помощь, но исключит некоторые расходы, не относящиеся к ней и предложенные демократами.

«Республиканцы хотят поддержать наших фермеров, оплатить ликвидацию последствий стихийных бедствий и подготовить нашу страну к успеху в 2025 году. Единственный способ сделать это — принять временный законопроект о финансировании БЕЗ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПОДАРКОВ в сочетании с увеличением потолка долга», — говорится в заявлении Трампа и Вэнса.

Двухпартийное соглашение предусматривает продление финансирования правительства до 14 марта 2025 года. Оно, как отмечает Associated Press, уже вызвало множество разногласий среди законодателей и критику республиканцев, отвергавших расходы. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, которого Трамп предложил на пост главы нового департамента эффективности правительства, написал, что «этот законопроект не должен пройти».

Обе палаты конгресса должны принять соглашение до 21 декабря — в противном случае работа правительства будет остановлена.

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