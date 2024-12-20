Конгресс США отклонил новый законопроект по продлению государственного финансирования. До приостановки работы правительства остался один день

Палата представителей в конгрессе США отклонила законопроект по продлению государственного финансирования, предложенный спикером республиканцев Майком Джонсоном.

Против проголосовали 235 человек (197 демократов и 38 республиканцев.), за — 174. Это означает, что достаточного числа голосов законопроект не набрал.

Законопроект включал план по продлению государственного финансирования на три месяца, 110 миллиардов долларов на помощь в случае стихийных бедствий и фермерам, а также двухлетнюю приостановку действия потолка госдолга (последнее было требованием избранного президента Дональда Трампа).

Если согласовать законопроект о продлении госфинансирования не удастся, правительству США грозит приостановка работы уже 21 декабря в 12:01.

Сам Трамп новый законопроект поддержал, призвав республиканцев голосовать за него. Он отметил, что новый план позволил бы продолжить работу правительства, профинансировать фермеров, а также оказать помощь тем, кто серьезно пострадал от разрушительных ураганов. «Также был добавлен ОЧЕНЬ важный пункт, ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ для повестки „Америка прежде всего“ — дата совершенно ненужного потолка задолженности будет перенесена на два года, на 30 января 2027 года», — написал Трамп. Однако законопроект тем не менее в конгрессе не прошел.

Новый законопроект был предложен после того, как Трамп и избранный вместе с ним вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковали предыдущее двухпартийное соглашение, которого спикеру Майку Джонсону удалось достичь с демократами. В совместном заявлении Трампа и Вэнса говорилось, что конгресс должен разработать новое соглашение, которое сохранит помощь фермерам, но исключит некоторые расходы, не относящиеся к ней и предложенные демократами. В Белом доме предупредили, что Трамп и Вэнс убеждают республиканцев добиться отклонения двухпартийного соглашения о продлении финансирования правительства, что грозит остановкой его работы.

Правительство США уже не раз сталкивалось с временной приостановкой работы из-за разногласий в конгрессе и невозможности договориться о финансировании. В частности, дважды такое случалось в период первого президентства Дональда Трампа в 2018 году, тогда конгресс не смог договориться о выделении денег на строительство стены на границе с Мексикой. Временное закрытие продолжалось 35 дней (и стало одним из самых длительных). С 1976 года правительство приостанавливало свою работу 21 раз.