Президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужен долгосрочный мир, а не перемирие. Так он ответил на вопрос на прямой линии, готов ли он согласиться на прекращение огня.

По его словам, сейчас на фронте происходит «истощение боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов и личного состава» со стороны ВСУ.

«Что вот реально мы видим на поле боя сегодня. Наша армия идет вперед, противник не может закрепиться на тех позициях, на которые он отошел в данный день, в данную минуту времени. Он отошел, организованно, но закрепиться там не может, наши ребята завтра идут. Стоит остановиться на неделю — это значит дать противнику закрепиться на этих позициях. Дать возможность передохнуть и получить необходимое оборудование, боеприпасы, что очень важно с точки зрения подготовки личного состава», — сказал Путин.

Он заявил, что «длительный период перемирия даст возможность противнику заняться этим — подготовкой и переподготовкой личного состава».

«Вы хотите дать им возможность переукомплектоваться? Нам нужен мир, а не перемирие. Долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для РФ и ее граждан. Это сложный вопрос, как обеспечить эти гарантии, но в целом — можно поискать», — сказал Путин.

Президент РФ также рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал сделать рождественнское перемирие «на день, на два» и обмен пленными.

«Я не отказался. Сказал, что в принципе, надо подумать. Но вы у них [у Киева] спросите. Он спросил. На следующий день глава режима заявил, что никакого перемирия, никакого обмена пленными не будет», — утверждает президент.

11 декабря Виктор Орбан рассказал, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому рождественское прекращение огня, но тот ответил отказом. «В конце председательства Венгрии в ЕС мы предприняли новые усилия для достижения мира. Мы предложили рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский явно отверг и исключил это сегодня. Мы сделали все, что могли», — написал Орбан в соцсети X. Он опубликовал это сообщение в ответ на пост Зеленского, в котором тот раскритиковал очередные телефонные переговоры премьер-министра Венгрии с Владимиром Путиным. Советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что Венгрия «как всегда, ничего не обсуждала с Украиной». «Как всегда, Венгрия не уведомила нас о своих контактах с Москвой. Как всегда, Украина не уполномочила Венгрию представлять ее каким-либо образом», — сказал он.