Спецпосланник Трампа по Украине назвал убийство генерала Игоря Кириллова в Москве «не очень хорошей идеей»

Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность спецпосланника по Украине и России, назвал убийство генерала Игоря Кириллова в Москве «не очень хорошей идеей». Об этом он сказал в интервью ведущему телеканала Fox News.

«Я не думаю, что это действительно неудача, но я бы сказал, что есть правила ведения войны и есть определенные вещи, которые вы просто не делаете. Например, вы не убиваете раненых солдат на поле боя. Вы не должны убивать некомбатантов. Когда вы убиваете важных генералов в их родном городе, вы как бы расширяете [правила], и я не думаю, что это действительно умно», — сказал Келлог, добавив, что, по его мнению, это «не очень хорошая идея».

Келлог также считает, что обе стороны, и Россия, и Украина, готовы к переговорам, и Трамп — тот, кто способен стать посредником. «Я думаю, у него есть видение того, как это сделать. У него есть энергия, чтобы это сделать. И я думаю, что он на самом деле готов в конечном итоге объединить обе стороны и поговорить», — сказал Келлог.

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Кит Келлог в начале января 2025 года планирует посетить Киев с визитом. В интервью Fox News Келлог подтвердил эти планы, но сказал, что пока не может сообщить подробности. По его словам, однако, эта запланированная поездка показывает намерение новой администрации как можно скорее завершить войну.

По данным собеседников Reuters, посещать Москву во время этой поездки Келлог не собирался. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никаких контактов с Келлогом у Кремля не было.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве при взрыве. По версии следствия, взрывное устройство было прикреплено к самокату, стоявшему у подъезда, из которого выходили Кириллов с помощником.

Украинские издания со ссылкой на источник в спецслужбах заявили, что убийство Кириллова было спецоперацией Службы безопасности Украины. В Госдепартаменте США заявили, что не знали о готовящемся убийстве. На следующий день был задержан подозреваемый по делу — гражданин Узбекистана 1995 года рождения, который рассказал на допросе, что его завербовали украинские спецслужбы.

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