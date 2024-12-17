Егору Балазейкину, осужденному за попытку поджога военкоматов, присвоили третью группу инвалидности

18-летнему гимназисту Егору Балазейкину, которого приговорили к шести годам колонии по делу о попытке поджога военкоматов, присвоили третью группу инвалидности на один год, сообщила группа поддержки заключенного.

Решение об этом 25 ноября приняло главное бюро медико-социальной экспертизы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, следует из письма, которое пришло матери Балазейкина из медико-санитарной части № 29 ФСИН. Фотографию письма опубликовали в группе.

Ранее мать Балазейкина говорила, что у него хроническое заболевание печени — аутоиммунный гепатит. В заключении состояние здоровья Балазейкина ухудшилось. В январе медицинская комиссия отказалась признать заключенного человеком с инвалидностью, несмотря на то, что у него прогрессировал фиброз печени.

Егора Балазейкина задержали в конце февраля 2023 года. По версии следствия, подросток дважды пытался поджечь военкоматы в Петербурге и Кировске Ленинградской области в феврале 2023 года в знак протеста против мобилизации. При этом «коктейли Молотова», которые он бросил, не загорелись.

В ноябре 2023-го суд приговорил Балазейкина к шести годам воспитательной колонии. На момент приговора подростку было 17 лет.

В августе 2024 года близкие заключенного рассказали, что его заставили написать заявление о том, что он не хочет находиться в воспитательной колонии до 19 лет и просит перевести его в исправительную колонию, а также запрещает адвокату обжаловать его решение. В ноябре его доставили в исправительную колонию № 5 Петербурга. Там его поставили на профилактический учет как склонного к «терроризму» и «экстремизму».