Россия и КНДР возобновили регулярное железнодорожное сообщение после четырех лет перерыва

Россия и Северная Корея 16 декабря возобновили регулярное пассажирское железнодорожное сообщение, приостановленное в 2020 году из-за пандемии ковида.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая, таможенники в пункте пропуска Хасан в Приморском крае в 15:00 по местному времени (8:00 мск) оформили первый пассажирский поезд на выезд в КНДР. Через границу проехали два гражданина России.

Представитель Дальневосточной железной дороги уточнил, что поезд выехал со станции Хасан в 15:30 (8:30 мск) и по графику уже должен прибыть на северокорейскую станцию Туманган.

В РЖД ранее сообщили, что международный поезд № 645/646 сообщением Туманган — Хасан формирования министерства железных дорог КНДР будет ходить три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

По инициативе Северной Кореи в июне 2024 года открыли нерегулярное пассажирское железнодорожное сообщение. С тех пор в обоих направлениях, по данным российской таможни, проехали 1200 человек.

КНДР возобновила авиасообщение с Россией и другими странами в августе 2023 года.

В Россию из КНДР, по данным разведки Южной Кореи, в 2024 году прибыли более 10 тысяч северокорейских военных, которых привлекли к участию в российско-украинской войне. Южнокорейское агентство «Ренхап» сообщало, что первый этап переброски военных из КНДР прошел с 8 по 13 октября. При этом, по данным российских пограничников, с июля по сентябрь в Россию «с целью учебы» въехало рекордное число жителей КНДР — более 3,7 тысячи человек.

15 декабря возобновилось регулярное железнодорожное сообщение между Россией и Китаем, приостановленное из-за пандемии ковида. На первом поезде на въезд в Россию, который оформили уссурийские таможенники, приехали две туристические группы в составе 69 человек.

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