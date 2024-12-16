Financial Times: власти Сирии в 2018-2019 годах переправили в Москву две тонны наличных на 250 миллионов долларов

Центральный банк Сирии с марта 2018 года по сентябрь 2019 года перевез в Россию на самолетах крупные партии банкнот долларов и евро, сообщила 15 декабря газета Financial Times, ссылаясь на информацию российского таможенного агрегатора Import Genius.

По данным FT, режим Асада переправил в московский аэропорт Внуково банкноты номиналом 100 долларов и 500 евро общим весом почти две тонны. Всего в указанный период из Сирии в Москву был осуществлен 21 рейс, всего на самолетах перевезли более 250 миллионов долларов.

Газета привела данные о двух рейсах: в феврале 2019-го центральный банк Сирии направил в Москву около 20 миллионов евро, в мае того же года — 10 миллионов долларов.

Согласно документам, изученным изданием, деньги, доставленные в Москву в 2018-2019 годах, направили в два российских банка — «Российскую финансовую корпорацию» (РФК) и ЦМРБанк. Оба упомянутых банка находятся под санкциями США. Как отмечает Financial Times, РФК — структура «Рособоронэкспорта», российской государственной компании по экспорту оружия. До 2018 года центральный банк Сирии не отправлял деньги в российские банки, следует из таможенных данных.

Источник издания, знакомый с данными Центробанка Сирии, сообщил, что в 2018 году иностранные резервы страны были «почти на нуле». Из-за санкций, введенных против Сирии, Центробанк должен был проводить платежи наличными, чтобы закупать в России пшеницу, оплачивать услуги по печати денег, а также «оборонные» расходы, рассказал собеседник газеты. По его словам, Центробанк платил тем, «что было в хранилище».

Согласно российским документам, на которые ссылается Financial Times, из России в Сирию отправляли военные компоненты и новые сирийские банкноты, выпущенные на Гознаке, в течение нескольких лет до и после того, как в Москву доставили на самолетах большой объем наличности. При этом нет никаких данных, что два российских банка, которые получили деньги из Дамаска в 2018-2019 годах, принимали другую наличность из Сирии или любой другой страны.

Газета добавила, что центральный банк Сирии переправил деньги в Москву в тот период, «когда сирийский диктатор был в долгах перед Кремлем за военную поддержку, а его родственники тайно покупали активы в России». В 2019 году Financial Times писала, что родственники Башара Асада с 2013 года купили не менее 20 объектов недвижимости в Москве, в том числе 19 квартир в «Москва-Сити».

Башар Асад покинул пост президента Сирии и уехал из страны 8 декабря после того, как сирийские вооруженные группировки в ходе стремительного наступления вошли в Дамаск. По данным агентства Bloomberg, власти России убедили Асада уехать из Сирии, а его побег организовала российская разведка. Президент РФ Владимир Путин предоставил Асаду и его семье убежище в России.

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