Financial Times: родственники Башара Асада купили 19 апартаментов в «Москва-Сити»

vs-arts / Shutterstock.com

Шестеро родственников президента Сирии Башара Асада в 2013-2019 годах приобрели не менее 20 объектов недвижимости в Москве, в том числе 19 в двух небоскребах делового центра «Москва-Сити». Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на документы, полученные в ходе расследования антикоррупционной неправительственной организацией Global Witness.

18 апартаментов и офисных помещений расположены в комплексе «Город столиц». Их площадь колеблется от 102 до 233 квадратных метров. В башне «Федерация» родственники Асада купили недвижимость площадью 1243 квадратных метра. Кроме того, недалеко от «Москва-Сити» находится трехкомнатная квартира, которой владеет семья. Вся недвижимость оценивается в 40 миллионов долларов. Только четыре объекта используют в качестве жилья, один сдают в аренду, но большинство не используют в коммерческих целях.

Недвижимостью владеют двоюродные братья Асада, которые находятся под международными санкциями, и их родственники. Больше других — 13 объектов недвижимости стоимостью 22,3 миллиона долларов — купил двоюродный брат Асада Хафиз Махлуф и связанные с ним российские компании. Для покупки использовали сложную схему кредитования, характерную для отмывания денег, отмечают авторы расследования Global Witness. Одна из компаний Хафиза Махлуфа получала услуги в Сбербанке; в банке это не комментировали.

Бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов сказал FT, что родственники Башара Асада купили недвижимость в Москве из-за введенных против них санкций стран Запада. «Вполне естественно, что сирийская элита инвестирует свои деньги в страны, где они могут быть уверены, что с ними ничего не случится», — сказал он.

Все покупатели недвижимости в Москве относятся к семье Махлуфов, второй по влиятельности в Сирии. До 2011 года этот клан контролировал до 60% сирийской экономики. Двоюродный брат Асада Рами Махлуф (у его жены есть квартира в «Москва-Сити») считался самым богатым бизнесменом Сирии и «семейным банкиром Асада». При этом, как отмечает FT, отношения между кланами Асадов и Махлуфов в последние годы стали напряженными.

Пересказал Александр Бакланов