Депутат Госдумы посоветовал рожать, «пока рожалка работает». Комиссия по этике сочла его слова «просторечием, употребляющимся в русском языке»

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрела обращение по поводу высказываний депутата от «Единой России» Александра Ильтякова, который посоветовал рожать детей, «пока рожалка работает», и не нашла в нем оскорбительного подтекста.

Обращение отправила депутат от партии «Новые люди» Ксения Горячева. Поводом для этого стали слова Ильтякова в интервью изданию Ura.ru, спросившему его мнения об абортах. «Пока „рожалка“ работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим», сказал Ильтяков.

В ответе Горячевой говорится, что в части, касающейся высказываний Ильтякова, комиссия пришла к выводу, что они «не несут в себе оскорбительного или негативного подтекста, а являются просторечными изречениями, иногда употребляющимися в русском языке». Ответ комиссии подписан ее председательницей Валентиной Терешковой.

Горячева отметила, что не согласна с этим выводом. «Но вся эта история показала гораздо более важную вещь — общество перестает молча терпеть такие заявления. Все больше людей готовы на них реагировать и отстаивать свое право на уважительное отношение», — написала она.

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