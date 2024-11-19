Депутат Госдумы посоветовал женщинам рожать детей, «пока рожалка работает». Прокуратуру попросили проверить его слова
Бывший следователь Следственного комитета России Екатерина Герлах попросила прокуратуру проверить высказывания депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова («Единая Россия»), который выступил против абортов и призвал женщин рожать «пока рожалка работает». Об этом сообщает 66.ru.
В заявлении в прокуратуру Герлах назвала высказывания депутата «крайне агрессивными и оскорбительными» для женщин, а также попросила привлечь его к ответственности за «разжигание ненависти, вражды и экстремизма».
«Я как гражданка России с уважением отношусь к органам государственной власти нашей страны и прошу представителей власти также относиться к гражданам нашей страны с должным уважением. Я не оспариваю позицию депутата по вопросу повышения рождаемости, но публичные оскорбления в адрес женщин рождаемость в стране не повысят, а вот градус социальной напряженности могут», — заявила Герлих.
Депутат дал свой комментарий в рамках опроса Ura.ru, который был посвящен абортам. Ильтяков заявил, что необходимо с детства внушать «основы духовности и семейные ценности».
«Пока „рожалка“ работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям прививать духовные скрепы», — сказал он.
Позже в комментарии «Подъему» он подтвердил свою позицию. Он пояснил, что «рожалка» — это, в его понимании, матка и яйцеклетка.
«Многие люди здоровые, проверяются ходят и не могут зачать, не дает бог. А есть те, кто раз и зачал, их господь поцеловал. Так творите добро! Плодитесь и размножайтесь! Кто-то считает, что в грубой форме? Ну, чтоб доходило получше», — добавил депутат.