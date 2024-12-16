Белоусов: Минобороны РФ должно быть готово к военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российское военное ведомство должно быть готово «к любому развитию обстановки, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие».
«Об этом говорят решения, которые были приняты на прошедшем в июле этого года саммите Североатлантического альянса. Также это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО», — заявил Белоусов, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ (цитаты по «Интерфаксу»).
На коллегии также выступил президент РФ Владимир Путин. И Путин, и Белоусов в своих выступлениях объявили о «противостоянии с Западом» и успехах российских войск, участвующих во вторжении в Украину.
В частности, Путин сказал, что «Запад продолжает навязывать миру свои правила, но для него есть только одно правило — никаких правил», а также упрекнул западные страны в том, что они доводят Москву «до красной черты», на что она не может не отвечать.
Белоусов, в свою очередь, заявил, что «вооруженные силы Российской Федерации в текущем году решали поставленные верховным главнокомандующим задачи в рамках жесткого противостояния с коллективным Западом, которое продолжает усиливаться и нарастать».