Reuters: «Новатэк» работает с американскими лоббистами, чтобы восстановить отношения после введения санкций против проекта «Арктик СПГ 2»

Компания «Новатэк», крупнейший производитель сжиженного природного газа в России, работает с лоббистами в попытке восстановить отношения с США после введения санкций в отношении проекта «Арктик СПГ 2», пишет Reuters со ссылкой на два источника.

По словам собеседников агентства, заместитель председателя правления компании Денис Соловьев недавно отправился в Вашингтон, чтобы начать работу с американской лоббистской фирмой. «Новатэк» и лоббисты планируют обратиться в госструктуры США в ближайшие недели, говорят источники. По словам одного собеседника, «Новатэк» надеется вывести проект «Арктик СПГ 2» из-под санкций, которые привели к приостановке производства.

Оба источника говорят, что «Новатэк» будет использовать свой налоговый статус, чтобы обратиться к Западу и доказать, что компания не спонсирует войну. Как поясняет Reuters, другие российские газовые компании платят корпоративный налог, но второй проект «Новатэка» «Ямал СПГ» пользуется значительными налоговыми льготами и освобожден от выплат до 2030 года.

Помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт сказал, что Госдепартамент знал о визите представителя «Новатэка» в Вашингтон, но предполагает, что компания не добьется большого успеха с администрацией Джо Байдена, потому что сейчас «не время» вести дела с Россией. «Россия находится на штрафной скамье, и моя работа — сделать так, чтобы она оставалась там как можно дольше до тех пор, пока продолжается война», — сказал Пайетт.

Денис Соловьев отказался от комментариев. В «Новатэке» на запрос о комментарии также не ответили.

«Арктик СПГ 2» — проект компании «Новатэк» по добыче и производству сжиженного газа на Гыданском полуострове, который начали строить в 2019 году совместно с французскими, китайскими и японскими инвесторами. Одним из крупнейших акционеров «Арктик СПГ 2» наряду с основателем «Новатэка» миллиардером Леонидом Михельсоном выступает предприниматель Геннадий Тимченко, друг Владимира Путина.

В ноябре 2023 года США ввели санкции в отношении проекта «Арктик СПГ 2». В конце декабря «Новатэк», которому принадлежит 60% проекта, уведомил покупателей о форс-мажоре в отношении будущих поставок сжиженного газа. В апреле 2024-го «Новатэк» приостановил производство СПГ на проекте «Арктик СПГ 2». Причиной этого стали не только ограничения, но и, как писал Reuters, нехватка специализированных танкеров, которые могут транспортировать СПГ. Cама компания «Новатэк» при этом не находится под санкциями.

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