В Украине погибли три срочника из Сахалинской области. Они обвиняли командование в подделке своих подписей под контрактом с Минобороны РФ

В Украине погибли Виктор Батурин, Никита Молочковский и Никита Борисов — срочники из Сахалинской области, которые обвиняли командование части в подделке своих подписей под контрактом с Минобороны РФ, сообщает проект «Окно».

Молочковский погиб в августе. Об этом ранее сообщало издание «Сибирь Реалии». Борисов, по рассказам его сослуживцев, погиб еще раньше. О гибели 21-летнего Батурина его семье также рассказали сослуживцы. По их словам, 23 ноября его отправили в «мясной» штурм в районе села Елизаветовка в Покровском районе Донецкой области, где Батурин и погиб. Тело срочника сослуживцы вынести не смогли.

Меньше чем за месяц до гибели Батурин попал в госпиталь с осколочными ранениями руки и ноги. Его мать Евгения рассказала, что пыталась забрать его, но не успела. По ее словам, сына отправили в штурм хромым, с незажившей правой рукой, которой он не мог держат автомат.

Батурин с ноября 2023 года проходил срочную службу вместе с Молочковским и Борисовым в воинской части 71435 в сахалинском поселке Лагунное. В апреле 2024 года на счета срочников перевели по 300 тысяч рублей за контракты с Минобороной РФ, которые они не подписывали.

Семьи военных подали в суд коллективный иск. Как сообщает «Окно», Борисов в итоге отказался участвовать в разбирательствах. В ходе суда стало известно, что за Молочковского, Батурина и еще четверых срочников части 71435 подписи в контрактах поставили командиры. Однако суд не удовлетворил иск, а военное управление Следственного комитета сообщило родственникам Молочковского о прекращении уголовного дела, отмечают «Важные истории».

Матери военных подали второй иск. Срочников, несмотря на протесты и начавшийся суд, все равно отправили на войну. Мать Молочковского Наталья рассказала, что в день когда начался суд по второму иску ее сына отправили «на боевое задание», с которого он не вернулся. Как она недавно узнала, СК закрыл и второе дело о фальшивых контрактах.

Уже после гибели срочников, в декабре экспертиза официально подтвердила, что подпись в контракте Молочковского была подделана.

Впервые солдаты срочной службы начали жаловаться на получение крупных сумм за якобы подписанные контракты с Минобороны России в октябре 2024 года. Первыми об этом сообщили солдаты, проходящие службу в подразделении 90-й танковой дивизии под Чебаркулем в Челябинской области.