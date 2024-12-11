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Срочник с Сахалина Никита Молочковский, который обвинял командование части в подделке своей подписи под контрактом с Минобороны РФ, не подписывал этот документ. К такому выводу пришел Институт судебных экспертиз и криминалистики, пишет издание «Сибирь Реалии» со ссылкой на источники, знакомые с уголовным делом.

На срочную службу 20-летнего Молочковского призвали в ноябре 2023 года, он проходил ее в Хабаровске. Вскоре он узнал, что от его имени заключен контракт с Минобороны. По словам родственницы срочника, он «был настроен против того, чтобы воевать». В апреле 2024 года военнослужащий подал иск против командира части № 71435, обвинив того в подделке подписи под контрактом. Несмотря на это, срочника все равно отправили на войну — в Донецкую область.

«Они [семья срочника] не афишировали, что в суд подавали, что командир фальшивую подпись поставили. Я не знаю, чего боялись, но мать [Наталья] говорила, что, мол, забрали всех срочников из роты Никиты, что, видно, выхода другого нет, как пойти [на фронт]», — рассказывала одна из родственниц Молочковского.

В августе Молочковский пропал без вести. 4 октября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что Молочковский был среди нескольких военных, погибших в «зоне ».

Согласно экспертизе Института судебных экспертиз и криминалистики, все подписи и записи от имени Молочковского в контракте с Минобороны «выполнены не Молочковским».

По данным «Сибирь.Реалии», родители погибшего срочника получили недавно вместе с результатами экспертизы извещение из военного управления Следственного комитета о том, что уголовное дело о подделке подписей закрыто.

Сестра погибшего срочника рассказывала, что «по документам очевидно, что все сфабриковано». По ее словам, брат проходил срочную службу в Хабаровске, «а по документам вообще якобы в Чите, откуда ездил на Кунашир заключать контракт». Она отметила, что Молочковский «шесть месяцев с хабаровской учебки никуда не выезжал».

«Представляете, что творят?! Закрыли уголовное дело по подделке подписей, когда экспертиза, доказывающая фальсификацию уже готова. В отказе написали, мол, он был на Курилах, а не в части в Хабаровске. Хотя его семья навещала в это время в хабаровской части. Врут на каждом шагу — еще говорят, что личное дело Молочковского не нашли. А что его искать? В военкомате родной Охи оно лежит», — заявили изданию родственники погибшего.

«А там [в части на Кушнире, куда после учебки в июле отправили Никиту] уже чухнули, что парни судятся и быстро их отправили в штурмовые на . Перед убытием Никита свое личное дело смотрел — было пустое. А когда парни уже оказались в зоне боевых, им быстро сфабриковали дела, и „контракты“ появились. Мы писали и в Минобороны, с требованием, чтобы они забрали свои деньги, писали Бастрыкину, писали рапорта [в часть], писали заявление в прокуратуру на поддельную подпись! Без толку!» — рассказала сестра Молочковского.

Губернатор Лимаренко заявлял, что семьям погибших в Украине военных будет оказана помощь. Родственники Молочковского говорят, что никакой поддержки от властей в связи с гибелью Никиты так и не получили.

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