Школьника Арсения Турбина, осужденного по террористической статье, этапировали в воспитательную колонию в Пермском крае

16-летнего Арсения Турбина, которого приговорили к пяти годам воспитательной колонии по делу об участии в террористической организации, этапировали в воспитательную колонию в Пермском крае, сообщила группа поддержки школьника.

«Мама сообщила нам, что на днях Арсения Турбина увезли в воспитательному колонию в Пермском крае. Это около 1500 километров от Москвы», — говорится в сообщении.

В группе поддержки отметили, что в колониях Пермского края нет электронных сервисов — и призвали отправлять Турбину письма по почте.

В июне 2-й Западный окружной военный суд приговорил Арсения Турбина из города Ливны Орловской области к пяти годам воспитательной колонии по делу об участии в террористической организации. На тот момент Турбину было 15 лет. В ноябре Апелляционный военный суд оставил в силе приговор, сократив срок на 24 дня.

По версии обвинения, школьник якобы вступил в легион «Свобода России» и по поручению его представителя разложил листовки с критикой Владимира Путина по почтовым ящикам. Турбин настаивал, что не вступал в легион, а листовки раскладывал из личных убеждений.

Во время заключения Турбина несколько раз отправляли в карцер. Мать школьника рассказывала, что в московском СИЗО-5 «Водник» подросток похудел на 17 килограммов, а также подвергся нападению сокамерника.