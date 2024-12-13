Прекращено уголовное дело о гибели кота Твикса, которого выкинули из поезда на мороз

Следователи прекратили уголовное дело, возбужденное после гибели кота Твикса, которого высадили из поезда на стоянке в Кирове в январе 2024 года. Об этом ТАСС сообщил юрист Сергей Егоров, представляющий интересы хозяина животного.

«Да, действительно уголовное дело прекращено, потому что следователи не усмотрели в нем состава преступления и не смогли доказать умысел в действиях проводницы», — рассказал он.

Это же в беседе с РИА Новости подтвердил адвокат Владислав Идамжапов, защищавший проводницу, которую подозревали в том, что она умышленно выбросила кота на мороз из поезда.

«Было объективно установлено в ходе следствия, высадку кота Твикса осуществляла не проводник, а пассажир. Это подтверждается видеозаписями с камеры из тамбура вагона. Ранее во всех СМИ утверждалось, что именно проводница осуществила высадку кота на перрон, однако это не соответствует действительности. Проводницу обвинили в том, чего она не делала вообще. Уголовное дело и уголовное преследование в отношении моей подзащитной прекращено», — заявил он.

Инцидент с котом Твиксом произошел 11 января 2024 года в поезде, следовавшем из Екатеринбурга в Ленинградскую область. Кот выбрался из переноски, пока его сопровождающий спал. Его заметили пассажиры и сообщили об этом проводнице. Она пыталась найти владельца, но, когда никто ей не ответил, высадила кота на стоянке в Кирове, решив, что он случайно забежал в вагон. Через девять дней волонтеры обнаружили Твикса мертвым недалеко от вокзала. Следствие возбудило уголовное дело о жестоком обращении с животными (статья 245 УК). После инцидента РЖД изменила правила действий проводников, запретив им высаживать найденных животных из поездов.

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