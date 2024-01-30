Дочерняя структура РЖД Федеральная пассажирская компания утвердила регламент, описывающий порядок действий работников пассажирских поездов и вокзалов в случае, если найдено животное без владельца. Первым соответствующий документ 27 января опубликовал профильный телеграм-канал «1520. Все о ж/д». В пресс-службе ФПК подтвердили ТАСС, что изменили порядок действий сотрудников.

В компании сообщили, что работники поездной бригады в случае обнаружения бездомного животного в поезде «примут все необходимые меры, чтобы найти владельцев».

В правилах сказано, что работники поездной бригады будут искать информацию о владельцах на ошейниках, браслетах, медальонах и переносках животных. Кроме того, проводники станут проверять, есть ли в информационной системе ФПК данные о пассажирах с животными, а также опрашивать людей в вагоне. Начальник поезда, говорится в документе, должен организовать поиск владельца в других вагонах.

Если владельца найти не удалось, животное переместят в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, после чего довезут до станции, где передадут дежурным сотрудникам вокзала, рассказали в ФПК. В дальнейшем, согласно утвержденным правилам, животное передадут зоозащитникам.

Ранее Федеральная пассажирская компания сообщала, что собирается доработать информационную систему, чтобы в мобильном устройстве проводника были данные о перевозимых животных.

ФПК изменила порядок действий своих сотрудников при обнаружении животных без владельца после того, как в Кирове погиб кот Твикс из Ленинградской области. Кот ехал в поезде, следовавшем в Петербург. Он выбрался из переноски, его заметили пассажиры и сообщили проводнице. Она пыталась найти владельца, а, когда никто не ответил, высадила кота, решив, что он случайно забежал в вагон. Через девять дней после случившегося Твикса нашли мертвым недалеко от вокзала. Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Читайте также

Найти своего питомца, если он потеряется, очень сложно. Но повысить шансы на успешные поиски вы можете уже сейчас. Вот что обязательно стоит сделать Чек-лист «Медузы»

Читайте также

Найти своего питомца, если он потеряется, очень сложно. Но повысить шансы на успешные поиски вы можете уже сейчас. Вот что обязательно стоит сделать Чек-лист «Медузы»