Парламент Молдовы принял решение ввести чрезвычайное положение в сфере энергетики сроком на 60 дней, начиная с 16 декабря. Депутаты проголосовали за это на заседании, которое прошло в ночь на 13 декабря в 00:20 по местному времени (01:20 мск), сообщает телеканал ProTV. Решение поддержали 56 депутатов из 101.

Парламент принял соответствующее постановление по инициативе премьер-министра Дорина Речана из-за того, что транзит газа через Украину может прекратиться с 1 января 2025 года.

Правительство Молдовы допускает, что возможна полная остановка поставок газа в Приднестровье, также может быть нарушена подача электроэнергии на правую часть Днестра. В связи с этим, как сообщает ProTV, у правительства должны быть все необходимые инструменты, чтобы принимать различные действия в случае чрезвычайной ситуации.

Власти Украины ранее в 2024 году неоднократно говорили, что прекратят транзит российских газа и нефти в Европу с 1 января 2025 года. При этом Киев готов осуществлять транзит из других стран, заявлял советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 9 декабря подписал указ, которым ввел на 30 дней чрезвычайное положение из-за того, что Украина может прекратить транзит российского газа.

Как сообщал «Коммерсант», Россия и Молдова в конце ноября провели в Петербурге переговоры по поводу поставок газа. По данным издания, российский «Газпром» заявил, что готов продолжить поставки газа в непризнанное Приднестровье через Турцию после того, как истечет транзитный договор с Украиной.

о транзите российского газа через Украину

Украина готова прекратить транзит российского газа после 2024 года — «Газпром» угрожает сделать это еще раньше А как вообще возможно, что он продолжается через полтора года войны?

о транзите российского газа через Украину

Украина готова прекратить транзит российского газа после 2024 года — «Газпром» угрожает сделать это еще раньше А как вообще возможно, что он продолжается через полтора года войны?