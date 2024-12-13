Минюст объявил «иноагентами» художников Анатолия Осмоловского, Екатерину Марголис и Игоря Поночевного

Министерство юстиции России обновило реестр «иностранных агентов». Ведомство включило в него художников Екатерину Марголис, Анатолия Осмоловского и Игоря Поночевного.

Художников включили в реестр в том числе потому, что они выступали против «специальной военной операции на Украине», а также распространяли «недостоверную информацию» о политике российских властей, говорится в сообщении Минюста.

Из реестра «иноагентов» также исключили журналиста Алексея Горпинченко и ассоциацию по содействию защите прав призывников и военнослужащих «Гражданин. Армия. Право».

Анатолий Осмословский — художник и теоретик искусства, в 1990-х он прославился акциями и перформансами. Осмоловский был ректором института «База», который готовил современных художников и критиков и был закрыт после обысков осенью 2024 года. Художник и его жена Светлана Баскова сейчас живут в Берлине.

Карикатурист Игорь Поночевный до эмиграции в США в 2015 году работал банковским юристом в Петербурге. Он известен рисунками, высмеивающими российские власти и пропаганду. Свою первую карикатуру от имени вымышленного мальчика Алеши Ступина художник нарисовал после российской аннексии Крыма в 2014-м.

Катя (Екатерина) Марголис — художник, эссеист и переводчик. Живет за пределами России. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину организовала академический курс «Россия и деколонизация». В своих публичных выступлениях художница часто говорит о коллективной ответственности россиян за войну, отмечала «Новая газета Европа».