Часть банкоматов Т-Банка с 2025 года могут перестать принимать карты Visa и Mastercard

Некоторые терминалы и банкоматы Т-Банка (бывший «Тинькофф») с 1 января 2025 года могут перестать принимать карты международных платежных систем Visa и Mastercard, сообщили РБК в пресс-службе банка.

В Т-Банке полагают, что с онлайн-платежами «проблем быть не должно». Кредитная организация посоветовала клиентам «для стабильной оплаты» использовать карту «Мир».

В службе поддержки банка «Интерфаксу» пояснили, что предупреждение связано с уходом Visa и Mastercard из России. При этом службы поддержки клиентов Сбербанка и ВТБ сообщили агентству, что у них проблем с приемом карт Visa и Mastercard не будет.

Платежные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении работы в России в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Карты систем, выпущенные в России, перестали работать за рубежом, в Apple Pay и Google Pay, а карты, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — работать в РФ.

Источники РБК сообщали, что в конце 2024 года у части карт Visa и Mastercard в России истекут сертификаты безопасности чипов, из-за чего клиенты российских банков могут столкнуться с трудностями при проведении отложенных операций.

До ухода Visa и Mastercard в 2022 году сроки действия сертификатов безопасности чипов, говорилось в статье РБК, продлевались, но теперь банки будут решать самостоятельно, принимать ли эти карты к оплате.

Какими еще картами россияне пока могут пользоваться за рубежом

Пользоваться картами «Мир» за рубежом все сложнее: это эффект санкций США. В каких странах ими еще можно расплатиться, а где — не сделать даже перевод?

Какими еще картами россияне пока могут пользоваться за рубежом

Пользоваться картами «Мир» за рубежом все сложнее: это эффект санкций США. В каких странах ими еще можно расплатиться, а где — не сделать даже перевод?