РБК: у части карт Visa и Mastercard в конце года впервые истекут сертификаты безопасности чипов. Это может создавать сложности при отложенной оплате

В конце 2024 года у части карт Visa и Mastercard в России впервые с момента ухода платежных систем из страны в 2022-м истекут сертификаты безопасности чипов, пишет РБК со ссылкой на четыре источника на платежном рынке и представителей крупнейших банков.

Это означает, что клиенты могут столкнуться с трудностями при проведении отложенных операций, поясняет один из собеседников издания — например, при оплате проезда в транспорте или офлайн, когда терминал не подключен к сети.

До ухода Visa и Mastercard сроки действия сертификатов безопасности чипов, как пишет РБК, продлевались, но теперь банки будут решать самостоятельно, принимать ли эти карты к оплате. Со сроком действия самих карт сроки действия сертификатов чипов могут не совпадать. Как поясняет издание, банки закупали сертификаты на разные сроки: три года, пять лет и так далее.

Один из собеседников РБК отмечает, что отложенные операции составляют лишь небольшую долю в числе прочих. Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков добавляет, что срок действия сертификата чипа служит только одним критерием для терминала, принимать карту к оплате или нет.

По его словам, окончание срока действия сертификатов может затронуть не более 1% карт на рынке. «Карт этих [международных] платежных систем каждый день становится все меньше и меньше в России. Но, безусловно, они есть», — говорит руководитель блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка Дмитрий Малых.

Банки, как поясняют собеседники РБК, сейчас прорабатывают вопрос, чтобы карты продолжили действовать после истечения сертификатов. По их словам, клиенты не должны ничего ощутить. «Это чисто профессиональная дискуссия и задача между регулятором, банками и НСПК (Национальная система платежных карт)», — добавил Малых.