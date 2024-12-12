Журнал Time назвал Дональда Трампа человеком года

Избранный президент США Дональд Трамп стал человеком 2024 года по версии журнала Time.

В материале, опубликованном в Time 12 декабря, Трампа называют «самым могущественным человеком в мире».

Политическое возрождение Трампа не имеет аналогов в американской истории. Его первый срок закончился с позором: попытки отменить результаты выборов 2020 года завершились нападением на Капитолий США. <…> В июле на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, пуля убийцы пролетела менее чем в дюйме от его черепа. В следующие четыре месяца он обошел не одного, а двух оппонентов-демократов, одержал победу во всех семи «колеблющихся» штатах и стал первым за 20 лет республиканцем, победившим в народном голосовании. Он изменил американскую политику, перестроив Республиканскую партию и заставив демократов задуматься о том, что пошло не так.

В шорт-лист претендентов на звание человека 2024 года по версии Time, в частности, входили вице-президент США Камала Харрис, бизнесмен Илон Маск, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, вдова Алексея Навального Юлия Навальная.

Журнал Time с 1927 года называет человека, группу или концепцию, которые оказали наибольшее влияние на мир в последние 12 месяцев — «во благо или во вред». Time уже называл Дональда Трампа человеком года — в 2016-м, когда он впервые стал президентом США.

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