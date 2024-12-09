Журнал Time объявил претендентов на звание человека года. Среди них — Маск, Навальная, Нетаниягу, Трамп
Источник: Time
Журнал Time 9 декабря объявил шорт-лист претендентов на звание человека 2024 года. В список вошли:
- вице-президент США Камала Харрис;
- принцесса Уэльская Кейт Миддлтон;
- бизнесмен Илон Маск;
- вдова Алексея Навального Юлия Навальная;
- премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу;
- глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл;
- подкастер Джо Роган;
- президент Мексики Клаудия Шейнбаум;
- избранный президент США Дональд Трамп;
- генеральный директор Meta Марк Цукерберг.
В аннотации, посвященной Илону Маску, журнал Time назвал бизнесмена «самым богатым человеком в мире», который в 2024 году «шагнул в мир политики». Биньямин Нетаниягу, по выражению Time, — «один из самых влиятельных и противоречивых мировых лидеров в этом году», Юлия Навальная — «„первая леди“ российской оппозиции», а Дональд Трамп — «первый избранный президент, признанный виновным».
Time объявит человека года 12 декабря.
Журнал Time с 1927 года называет человека, группу или концепцию, которые «оказали наибольшее влияние на мир за последние 12 месяцев — во благо или во вред». В 2023 году этого звания удостоилась певица Тейлор Свифт.