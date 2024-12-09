Журнал Time 9 декабря объявил шорт-лист претендентов на звание человека 2024 года. В список вошли:

вице-президент США Камала Харрис;

принцесса Уэльская Кейт Миддлтон;

бизнесмен Илон Маск;

вдова Алексея Навального Юлия Навальная;

премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу;

глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл;

подкастер Джо Роган;

президент Мексики Клаудия Шейнбаум;

избранный президент США Дональд Трамп;

генеральный директор Meta Марк Цукерберг.

В аннотации, посвященной Илону Маску, журнал Time назвал бизнесмена «самым богатым человеком в мире», который в 2024 году «шагнул в мир политики». Биньямин Нетаниягу, по выражению Time, — «один из самых влиятельных и противоречивых мировых лидеров в этом году», Юлия Навальная — «„первая леди“ российской оппозиции», а Дональд Трамп — «первый избранный президент, ».

Time объявит человека года 12 декабря.

Журнал Time с 1927 года называет человека, группу или концепцию, которые «оказали наибольшее влияние на мир за последние 12 месяцев — во благо или во вред». В 2023 году этого звания удостоилась певица Тейлор Свифт.