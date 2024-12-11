The Washington Post: Украина незадолго до свержения Асада оказала военную помощь его противникам. Западные разведки оценивают ее как незначительную
Украина оказала военную поддержку сирийским антиправительственным группировкам незадолго до свержения президента страны Башара Асада. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
По информации издания, украинская разведка в начале ноября отправила 20 опытных операторов беспилотников и примерно 150 FPV-дронов в Идлиб для помощи исламистской группировке «Хайят Тахрир аш-Шам». Помощь со стороны Киева, считают источники газеты в западных разведслужбах, сыграла незначительную роль в свержении Асада.
Автор материала в The Washington Post, обозреватель Дэвид Игнатиус отметил, что помощь Украины сирийским группировкам не была большим секретом, при этом в администрации президента США Джо Байдена неоднократно говорили журналисту, что ничего не знают об этом. По его оценке, таким образом Украина хотела подорвать позиции России, которая поддерживала Асада.
В конце июля Kyiv Post и «РБК-Украина» писали, что подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины нанесло комплексный удар по российской авиабазе в Сирии. Целью атаки стала российская военная техника на авиабазе Квайрес в провинци Алеппо.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике» писал, что Украина оказывает помощь исламистам из «Хайят Тахрир аш-Шам». По его данным, Киеву обучает боевиков «новым технологиям производства БПЛА с целью боевых действий против российских Вооруженных сил в Сирии».