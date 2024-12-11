Суд в Москве заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову

Пресненский суд Москвы 10 декабря постановил заочно арестовать оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс, сообщается в карточке дела. Внимание на это первым обратила «Медиазона» 11 декабря.

Максакову обвиняют по о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, сообщили ТАСС в суде.

Об уголовном деле в отношении Максаковой стало известно в сентябре. По данным телеграм-канала Baza, дело возбудили из-за интервью Максаковой, которое она дала украинскому телеканалу «Сейчас». Следователи усмотрели в нем «дискредитацию » и «призывы спонсировать ВСУ», сообщали РИА Новости и ТАСС.

В интервью, опубликованном в ютьюб-канале певицы в августе 2023 года, Максакова призвала помогать Вооруженным силам Украины. Она назвала ВСУ «единственной силой», которая «перебьет хребет этому Левиафану».

Мария Максакова в 2000-е годы служила в московских театрах «Новая опера» и «Геликон-опера», а также была приглашенной солисткой в Большом театре. В 2011-2017 годах — солистка Мариинского театра.

В 2011-2016 годах Мария Максакова была депутатом Госдумы от «Единой России». В октябре 2016-го Максакова вместе с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, переехала в Украину. В марте 2017 года Вороненкова убили в Киеве.

Министерство юстиции РФ в мае 2023 года объявило певицу «иностранным агентом». Ведомство объяснило свое решение тем, что Максакова призывала предоставить Украине вооружения, а также выступала на иностранных информационных площадках. В ноябре 2023 года Максакову дважды оштрафовали за нарушение законодательства об «иностранных агентах».

Мария Максакова, по данным СМИ, имеет гражданства трех стран: России, Украины и Германии.