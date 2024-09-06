На оперную певицу Марию Максакову завели дело о призывах спонсировать ВСУ

Российские следователи возбудили уголовное дело о призывах к спонсированию ВСУ против оперной певицы, бывшей солистки Мариинского театра и бывшего депутата Госдумы Марии Максаковой. Об этом сообщают государственные агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, дело расследуется по статье 280.4 УК (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), наказание по которой может составить до шести лет лишения свободы.

Поводом к преследованию называется видео, размешенное Максаковой на ютьюбе. В нем следователи усмотрели «дискредитацию » и «призывы спонсировать ВСУ».

В 2000-е годы Мария Максакова служила в труппе московских театров «Новая опера» и «Геликон-опера», была приглашенной солисткой в Большом театре. С 2011 по 2017 годы — солистка оперной труппы Мариинского театра.

В 2011-2016 годах певица была депутатом Госдумы VI созыва от «Единой России». В октябре 2016 года Максакова вместе с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым эмигрировала в Киев. В России в отношении Вороненкова расследовалось уголовное дело о рейдерстве. В марте 2017 года бывшего депутата застрелили в Киеве.

По данным СМИ, у Максаковой есть три гражданства: России, Украины и Германии. В мае 2023 года Минюст РФ объявил певицу «иностранным агентом».