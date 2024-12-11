Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 400 миллиардов долларов по версии Bloomberg

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал первым человеком в истории, чей чистый капитал превысил 400 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

Последним шагом к этому стала продажа акций компании SpaceX, которая увеличила чистый капитал Маска примерно на 50 миллиардов долларов — до 439,2 миллиарда, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Forbes пока фиксирует состояние Маска на уровне 367,5 миллиарда долларов. Он по-прежнему остается на первом месте в рейтинге миллиардеров журнала.

Bloomberg отмечает, что в конце 2022 года капитал Маска сократился более чем на 200 миллиардов долларов, однако в последнее время начал расти и особенно резко вырос после победы Дональда Трампа на выборах в США.

Акции Tesla выросли примерно на 65%, поддержанные ожиданиями, что Трамп упростит выпуск беспилотных автомобилей и отменит налоговые льготы на электромобили (Reuters отмечал, что это больше навредит растущим конкурентам Tesla, чем ей самой).

Другая компания Маска SpaceX сейчас оценивается в 350 миллиардов долларов, что делает ее самым дорогим частным стартапом в мире, пишет Bloomberg.

Дональд Трамп после своей победы на выборах объявил, что Илон Маск и миллионер Вивек Рамасвами, который выдвигал свою кандидатуру в кандидаты в президенты на праймериз республиканцев, возглавят новый департамент эффективности правительства США.

Во время президентской кампании Маск, как писали американские СМИ, стал «значительной фигурой» в окружении Трампа. Он помогал Трампу финансированием, проводил с ним много времени и, по данным телеканала, начал влиять на его кадровые решения. NBC писал, что Маск почти постоянно находился в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде в течение недели после выборов, что начало раздражать окружение политика.

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