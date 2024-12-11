Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает наказание за осуществление на территории России следственных действий иностранными чиновниками или международными организациями.

Законопроект вводит в Уголовный кодекс новую статью под номером 294.1, которая устанавливает ответственность за «незаконное осуществление следственных, иных процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий» на территории России.

Наказываться будет совершение таких действий иностранным чиновником или представителем международной организации, в которой Россия не участвует. При этом действия должны быть совершены «с лицом, находящимся на территории Российской Федерации (в том числе путем видеосвязи)», но не указывается, что строго по отношению к гражданам России.

Также в законопроекте оговаривается, что следственные действия, о которых идет речь, должны быть совершены в нарушение порядка взаимодействия с российскими органами и «в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, при отсутствии признаков преступлений».

Законопроект предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до двух миллионов рублей или лишения свободы на срок до пяти лет.

В пояснительной записке приводится в пример работа Международного уголовного суда и правоохранительных органов «недружественных стран», которые собирают доказательства преступлений российских военных и чиновников. Это, как поясняют депутаты, ведет к росту рисков принятия «односторонних мер по нелегитимному сбору доказательств». Кроме того, в записке говорится, что таким образом российских граждан могут побуждать к выезду «в целях их задержания».

Один из соавторов законопроекта депутат Василий Пискарев добавил, что ответственность вводится за «незаконное проведение на территории России следственных действий по инспирируемым за рубежом уголовным делам».

«Сбор доказательств, проведение в обход существующего порядка оперативно-розыскных мероприятий, допросы наших граждан, получение от них образцов для экспертных исследований <…>, попытки выманить россиян для последующего ареста за рубеж — все это представляет угрозу для безопасности наших граждан и государства», — заявил Пискарев.

В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон об ответственности за «содействие в исполнении решений» иностранных госорганов или международных организаций, в которых Россия не участвует. Такое содействие наказывается штрафом от 300 тысяч до одного миллиона рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконной депортации детей из оккупированных регионов Украины в Россию. В июне 2024 года ордеры МУС выдал также на арест главы Генштаба Валерия Герасимова и бывшего министра обороны России Сергея Шойгу.

В мае 2023 года стало известно, что МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана, позже — судей, выдавших ордер на арест Путина. В отношении Хана и нескольких судей МУС в России возбуждены уголовные дела по ряду статей — в том числе о заведомо незаконном заключении под стражу и о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.