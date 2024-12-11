Bloomberg: администрация Байдена планирует ужесточить санкции против российской нефти до прихода Трампа на пост президента

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ужесточения санкций в отношении российской нефти. Новые ограничительные меры, по данным Bloomberg, планируют принять до того, как пост президента займет Дональд Трамп.

По словам источников агентства, параметры санкций еще обсуждаются, предполагается, что они затронут российский нефтяной экспорт, что должно оказать дальнейшее давление на экономику РФ.

Как отмечает Bloomberg, речь идет об ограничительных мерах, которые администрация Байдена ранее не хотела вводить, опасаясь, что они приведут к росту мировых цен на энергоносители. Однако на фоне снижения мировых цен на нефть и скорого возвращения на пост президента Дональда Трампа, который, как предполагается, может вынудить Украину заключить быструю сделку с Россией, администрация Байдена готова рассматривать более жесткие меры, считают источники агентства.

США после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину уже запретили импорт российской нефти. Новые санкции, предполагает Bloomberg, могут затронуть покупателей нефти из РФ, а также теневой флот танкеров, перевозящих российскую нефть. Об ограничительных мерах в отношении теневого флота, по данным источников издания, Белый дом может объявить во второй половине декабря.

Санкции в отношении теневого флота танкеров, перевозящих российскую нефть, включены в 15-й пакет ограничительных мер, подготовленный Евросоюзом. Свои санкции в отношении теневого флота уже ввела Великобритания.

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