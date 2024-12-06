Reuters: послы стран ЕС не смогли согласовать 15-й пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза не смогли согласовать 15-й пакет санкций против России, включающий продление права на импорт российских нефтепродуктов в Чехию, пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным Reuters, принятие пакета заблокировали две страны, но какие — не уточняется. Причиной этого стали разногласия по поводу продления срока, в течение которого европейские компании должны вывести свои инвестиции из России.

Кроме того, как пишет Reuters, дискуссия возникла, когда обсуждалось продление исключения, которое позволяет Чехии продолжать импортировать дизельное топливо и другие продукты, полученные из российской нефти и произведенные на словацком нефтеперерабатывающем заводе.

По данным Reuters, Чехия заявила, что не стремится к продлению исключения, разрешающего импорт российского топлива, а Словакия напротив хочет сохранить соглашение, срок действия которого истек 5 декабря.

15-й пакет также включает санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. Члены ЕС вернутся к согласованию позже, пишет Reuters.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину большинство стран Евросоюза запретили импорт нефти из России. Однако исключения были сделаны для Венгрии, Словакии и Чехии из-за отсутствия альтернативы. Тем не менее Чехия планирует модернизировать трубопровод из Италии в Германию и полностью отказаться от российской сырой нефти ко второй половине 2025 года.

14-й пакет санкций против России был одобрен в июне 2024 года. Он среди прочего ввел ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты и обязал компании, имеющие «дочек» в третьих странах, не допускать реэкспорта в Россию технологий двойного назначения.