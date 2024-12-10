Зеленский заявил об успешных испытаниях новой украинской ракеты «Рута»

Вооруженные силы Украины и представители военно-промышленного комплекса страны провели успешные испытания новой ракеты «Рута». Об этом сообщил Владимир Зеленский на вручении Национальной премии Украины имени Бориса Патона. Никаких технических характеристик о ракете он не привел.

Президент Украины также заявил, что новая дальнобойная ракета-дрон «Паляница», впервые примененная в боевых условиях в августе 2024 года, вышла в серийное производство.

«Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон „Пекло“. На днях мы передали нашим Силам обороны первую партию. Дальнобойный „Нептун“ вскоре станет ужасной реальностью для оккупантов», — добавил Зеленский.

Кроме того, он перечислил дроны украинского производства, которые ВСУ используют в войне против России.

«Разведчик „Гор“, ночные бомберы „Вампир“ и Heavy Shot, FPV-дроны „Колибри“ и „Камик“, FPV-самолеты Darts, дальнобойные наши возможности — дроны, такие как „Лютый“, Fire Point-1. Все это — украинское производство. Все это уже активно используется. И на фронте, и во вражеском тылу также. То, что дает Украине силу. То, что дает нам, украинцам, защиту. То, что принесет нам, я уверен, справедливый мир», — сказал Зеленский.

Обновлено. Портал «Мілітарний» опубликовал фото предполагаемой ракеты «Рута». В июне 2024 года на выставке Eurosatory в Париже на украинском стенде демонстрировалась ракета-дрон Ruta от компании Destinus. «Главное преимущество Ruta заключается в сочетании низкой стоимости, размера полезной нагрузки и скорости, что делает ракету идеальным средством для выполнения множества миссий», — пишет издание.

В августе 2024 года Владимир Зеленский заявлял, что Украина создала и испытала свою первую баллистическую ракету. Характеристики нового оружия не разглашались.

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