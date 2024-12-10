Российские войска нанесли ракетный удар по клинике в Запорожье. Погибли три человека

Военные РФ нанесли днем 10 декабря ракетный удар по городу Запорожье, сообщил законный глава областной администрации Иван Федоров.

По словам чиновника, в результате обстрела разрушена частная клиника и повреждены соседние с ней здания.

Согласно последним данным, погибли три человека, еще 11 ранены. Среди пострадавших — двое врачей.

Федоров опубликовал в своем телеграм-канале фото и видео последствий удара.

На месте обстрела работают врачи и полиция. Спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают поиски под завалами возможных пострадавших.

Вечером 6 декабря российские войска нанесли удар по Запорожью, в результате которого погибли десять человек. Еще 26 человек пострадали, в том числе трое детей — четырех и 11 лет, а также четырехмесячный младенец. 7 декабря в Запорожской области был объявлен траур.

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