Российские войска нанесли ракетный удар по клинике в Запорожье. Погибли три человека
Военные РФ нанесли днем 10 декабря ракетный удар по городу Запорожье, сообщил законный глава областной администрации Иван Федоров.
По словам чиновника, в результате обстрела разрушена частная клиника и повреждены соседние с ней здания.
Согласно последним данным, погибли три человека, еще 11 ранены. Среди пострадавших — двое врачей.
Федоров опубликовал в своем телеграм-канале фото и видео последствий удара.
На месте обстрела работают врачи и полиция. Спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают поиски под завалами возможных пострадавших.
Вечером 6 декабря российские войска нанесли удар по Запорожью, в результате которого погибли десять человек. Еще 26 человек пострадали, в том числе трое детей — четырех и 11 лет, а также четырехмесячный младенец. 7 декабря в Запорожской области был объявлен траур.