РБК: власти РФ предлагают отправлять 25% средств от штрафов за нарушение ПДД в федеральный бюджет. Сейчас всю сумму получают регионы

Российские власти собираются изменить распределение средств от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Планируется, что 25% от суммы штрафов будет направляться в федеральный бюджет, а 75% получат регионы. Сейчас 100% средств от штрафов идут в региональные бюджеты.

Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс, как стало известно РБК, разработал Минфин. Они подготовлены ко второму чтению правительственного законопроекта, который изначально касался только вопроса о распространении на субсидии госкорпорациям, госкомпаниям и публично-правовым компаниям общих требований к порядку предоставления субсидий.

Проект поправок был одобрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 9 декабря, сообщил изданию источник в правительстве.

Сами штрафы за нарушение ПДД, как стало известно ранее, собираются повысить — в среднем в 1,5 раза, а также уменьшить размер скидки за оперативную оплату.

В 2023 году бюджеты регионов получили от штрафов за нарушение правил дорожного движения 119,2 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой из данные Казначейства. Больше всего доходы от штрафов составили в Москве (22,7 миллиарда рублей), Московской области (14,5 миллиарда рублей) и Санкт-Петербурге (6,5 миллиарда рублей).

На что тратят средства федерального бюджета

Война — вновь главный приоритет российского бюджета. В 2025-м на оборону и силовиков потратят рекордную сумму — больше трети всех расходов Оплачивать это будут граждане и бизнес — через рост налогов

На что тратят средства федерального бюджета

Война — вновь главный приоритет российского бюджета. В 2025-м на оборону и силовиков потратят рекордную сумму — больше трети всех расходов Оплачивать это будут граждане и бизнес — через рост налогов