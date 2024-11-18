Правительство РФ предлагает в 1,5 раза увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения

Российское правительство предлагает с 1 января 2025 года увеличить суммы штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). «Ведомости» ознакомились с соответствующим проектом поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и сопроводительными документами, которые предлагается рассмотреть на правительственной комиссии по законопроектной деятельности 18 ноября.

Если поправки будут одобрены, то штраф за нарушение непристегнутый ремень безопасности вырастет с 1000 до 1500 рублей, а штраф за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения с 30000 до 45000 рублей.

Также предлагается поменять вилку штрафов за превышение скорости — с 500–5000 рублей до 750–7500 рублей. Вилка штрафов за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, если поправки будут приняты, изменится с 500–5000 рублей на 750–7500 рублей.

Предлагаемые поправки, пишут «Ведомости», касаются не только роста штрафов, но еще и возможности уплачивать их «со скидкой». По действующим сейчас правилам, за большинство нарушений ПДД автовладелец может заплатить лишь 50% суммы штрафа, если сделает это в течение 20 дней после того, как его оштрафовали. Правительство предлагает обязать автовладельцев платить не менее 75% от штрафа, но срок льготной оплаты при этом вырастает до 30 дней.

В настоящий момент размер штрафов за многие нарушения не является достаточным сдерживающим фактором для водителей, считает доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. «С учетом действующих скидок [в 50%] сумма штрафа становится настолько малой, что не вызывает серьезных последствий для нарушителей», — заявил он «Ведомостям».

Источники «Ведомостей» отметили, что повысить штрафы планируется для наиболее частно встречающихся нарушений ПДД. Так, 500-рублевые штрафы за превышение скорости на 20–40 км/ч составляют 73% из всех назначенных автовладельцам.

Размеры штрафов за нарушение ПДД в России не повышались с 2013 года, напомнили собеседники издания, близкие к правительству. При этом инфляция за прошедшие 10 лет составила около 70%.

Средства от штрафов за нарушение ПДД направляются в бюджеты регионов. Предполагается, что как минимум часть поступлений от штрафов идет на развитие дорожной инфраструктуры.

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