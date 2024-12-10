Путин тайно наградил орденами Мужества Анну и Артема Дульцевых, осужденных в Словении по обвинению в шпионаже и вернувшихся в Россию в рамках обмена

Президент РФ Владимир Путин наградил орденами Мужества Анну и Артема Дульцевых, осужденных в Словении по обвинению в шпионаже и вернувшихся в Россию в рамках обмена. Это следует из материала в декабрьском номере журнала «Разведчик», который публикуется на сайте Службы внешней разведки России. На публикацию обратило внимание «Агентство».

Официально о награждении Дульцевых не сообщалось. В журнале приводится интервью с Дульцевыми, а также биографическая справка о них. В ней говорится, что они награждены орденом Мужества.

«Агентство» отмечает, что изданию не удалость найти указа Путина о награждении Дульцевых.

В справке отмечается, что в 2009 году Дульцевым «поступило предложение» служить в разведке, после чего они в течение трех лет проходили спецподготовку. С 2012 года они находились за рубежом.

В интервью они рассказали, что познакомились в Нижнем Новгороде, когда уже оба были разведчиками. «Если серьезно, то у нас было совместное задание контртеррористического характера. Задание примерно на одну неделю», — заявила Анна Дульцева.

На вопрос о дальнейших планах, Артем Дульцев ответил так: «Сейчас главное — помочь детям с адаптацией и изучением языка. Хочется также показать им нашу прекрасную страну. Затем, разумеется, готовы продолжать службу, мы еще очень многое хотим сделать».

Анна и Артем Дульцевы, осужденные в Словении по обвинению в шпионаже, вернулись в Россию 1 августа в рамках большого обмена заключенными между РФ и западными странами. Вместе с ними были двое детей — девятилетний сын и 12-летняя дочь. В Словении Дульцевы жили с аргентинскими документами под прикрытием легенды. Спецслужбы страны полагают, что супруги долгое время были «спящими агентами» и активизировались только в 2022 году — после того, как европейские страны начали массово высылать россиян, подозреваемых в шпионаже.

Встречая россиян, которых вернули в страну в рамках обмена с Западом, Путин пообещал их наградить. «Сейчас хочу обратиться к тем, кто имеет отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и родине, которая ни минуты о вас не забывала. Все вы будете представлены к государственным наградам», — говорил Путин.

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