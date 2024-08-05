«Они, конечно, не Джеймсы Бонды» NYT рассказала о семье Дульцевых, вернувшихся в Россию в результате обмена заключенными. Их дети узнали, что они русские, только в самолете

Владимир Путин и глава СВР Сергей Нарышкин встречают Дульцевых в аэропорту, 1 августа 2024 года Кирилл Зыков / Спутник / РИА Новости / AP / Scanpix / LETA

В рамках большого обмена заключенными между Россией и западными странами в Москву вернулись Анна и Артем Дульцевы, осужденные в Словении по обвинению в шпионаже. Вместе с ними были двое детей — девятилетний сын и 12-летняя дочь. У трапа самолета семью Дульцевых встретил Владимир Путин, обратившийся к ним на испанском. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что дети Дульцевых на русском не говорят — о том, что они из России, они узнали только в самолете. В Словении Дульцевы жили с аргентинскими документами под прикрытием легенды. Спецслужбы страны полагают, что супруги долгое время были «спящими агентами» и активизировались только в 2022 году — после того, как европейские страны начали массово высылать россиян, подозреваемых в шпионаже. The New York Times рассказывает, что известно о семье Дульцевых.

Артем и Анна Дульцевы жили в Словении с 2017 года под видом граждан Аргентины: он представлялся как Людвиг Гиш, она — как Мария Роза Майер Муньос. Артем Дульцев, как стало известно после задержания супругов, руководил IT-стартапом, а его жена была владелицей художественной онлайн-галереи 5'14.

Словенский куратор Тевз Логар описывает большую часть работ, которые были выставлены на продажу в галерее Дульцевой, как «вид искусства, который вы заказываете из Китая». По его мнению, низкое качество работ должно было вызвать подозрения относительно работы галереи. Но искусство в Словении он называет «безопасным пространством», поскольку в нем нет надзора и контроля.

Область искусства считает удачным выбором для прикрытия и владелец крупнейшей в стране галереи Дамиан Косек — он уточняет, что в Словении в этой сфере «так мало денег, что никто в правительстве не обращает на нее внимания». Сам он о галерее Дульцевой не слышал вплоть до ареста владелицы.

Убедительности легенды способствовало и то, что Дульцева, как отмечает художница из Нидерландов Марикен Хейвеген, «выглядела как аргентинка». По словам Хейвеген, с владелицей галереи она познакомилась на арт-ярмарке и благодаря ей продала две картины. Художнице Дульцева показалась «очень милой и доброй», а по-испански она говорила «практически без акцента».

Супруги Дульцевы жили в пригороде столицы Словении Любляны. Соседи говорят, что семья, жившая в трехэтажном доме с небольшой собакой, ни с кем не здоровалась, а их, в свою очередь, никто не посещал. Владелец находящегося рядом магазина описал Дульцевых как «очень вежливых и уважительных». «Они всегда платили наличными», — добавил он.

Дульцевых задержали в декабре 2022 года. До этого, как пишет NYT, словенские власти следили за парой в течение нескольких месяцев. По информации источника издания, сотрудники правоохранительных органов хотели поймать супругов с поличным во время общения с Москвой по специальному каналу связи в обход телефонных линий. Информацию об этом, по словам собеседника NYT, предоставила Великобритания, которую пара часто посещала.

Во время обыска, как рассказывал источник The Guardian, у Дульцевых нашли «столько денег, что на их подсчет понадобились часы». Найденные у Дульцевых крупные суммы, как пишет NYT, породили предположения, что они могли быть причастны к финансированию российских диверсионных операций на Западе. Однако отвечающий за службы безопасности и разведки государственный секретарь Словении Войко Волк «не придает большого значения» этой версии.

По словам собеседников The Wall Street Journal, Дульцевы использовали Словению в качестве базы для поездок в Италию, Хорватию и по всей Европе, чтобы платить источникам и координировать выполнение указаний Москвы. Анну Дульцеву издание называет более высокопоставленным офицером Службы внешней разведки России, чем ее мужа.

По словам бывшего главы военной разведки Словении Марьяна Миклавчича, российские власти часто внедряют своих агентов без четкой миссии, чтобы их можно было «активировать» при необходимости. По его мнению, Дульцевы активизировались только в 2022-м году, когда власти европейских стран начали массово высылать подозреваемых в шпионаже в пользу России. Он предполагает, что Россия потеряла множество регулярных источников информации и, вероятно, активировала «спящих агентов», чтобы заполнить пробелы. «Но, конечно, они [Дульцевы] не Джеймсы Бонды», — добавил Миклавчич, отметив, что поскольку шпионов поймали, то очевидно, что они допустили какие-то ошибки в своей работе.

После ареста Дульцевых их детей передали в приемную семью. Они посещали Британскую международную школу. NYT отмечает, что обучение в ней стоит более 10 тысяч долларов в год — больше, чем могли позволить себе Дульцевы, исходя из их финансовых отчетов по бизнесу.

В 2019 году художественная галерея Дульцевой отчиталась об убытке в размере более 10 тысяч евро. В 2020 году она получила прибыль в 483 евро, в 2021-м — 3032 евро. Прибыль компании мужа Дульцевой DSM & IT, по данным NYT, составляла несколько тысяч евро в год. В обоих предприятиях работало всего по одному сотруднику.

Супругов Дульцевых осудили за несколько дней до обмена в июле 2024-го и приговорили к 18 месяцам заключения. Процесс по делу был закрытым. Какую информацию и в каком объеме Дульцевы успели передать до своего задержания, точно неизвестно — словенские власти все еще оценивают это, пишет NYT.