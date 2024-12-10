Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий исключить «Талибан» из списка террористов

Государственная дума РФ на заседании 10 декабря приняла в первом чтении поправки, позволяющие приостанавливать запрет на деятельность в России организаций, объявленных террористическими.

За принятие законопроекта проголосовали 339 депутатов, трое выступили против, один воздержался, следует из трансляции заседания, которая велась на сайте Думы.

Запрет на деятельность организации, объявленной в России террористической, предлагается отменять по решению суда на основании иска генпрокурора или его заместителя.

Как ранее говорил политолог Павел Склянчук, в случае принятия поправок из реестра террористических организаций могут исключить движение «Талибан».

В последние годы власти России неоднократно говорили, что планируют исключить «Талибан» из списка террористических организаций, в том числе после того, как движение пришло к власти в Афганистане в 2021 году. МИД и министерство юстиции сообщили президенту РФ Владимиру Путину в мае 2024-го, что «Талибан» можно исключить из реестра террористических организаций.

Следственный комитет России в мае обвинил журналистку Надежду Кеворкову в «оправдании терроризма» из-за двух сообщений в телеграм-канале, в одном из них говорилось о деятельности «Талибана».

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