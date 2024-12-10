Bloomberg: Китай сокращает поставки компонентов для создания беспилотников в США и Европу. Это отразится на украинском производстве дронов

Китайские производители сокращают продажи ключевых компонентов для создания дронов в США и Европу, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, производители двигателей, аккумуляторов и контроллеров полета дронов ограничили объемы или вообще прекратили поставки. Это отразится на украинских производителях беспилотников — многие из них, как пишет Bloomberg, полагаются на китайские детали для производства дешевого и эффективного оружия, играющего важнейшую роль в войне.

Торговый конфликт начался с того, что Вашингтон ввел ограничения на продажу Китаю чипов памяти с высокой пропускной способностью и дополнительного полупроводникового оборудования. В ответ Пекин запретил продажу товаров двойного назначения американским военным и нескольких материалов с высокотехнологичным и военным применением американским компаниям.

В частности, в начале декабря в санкционный список Китая попал американский стартап Shield AI Inc., подрядчик Пентагона, который производит беспилотники, управляемые искусственным интеллектом. Компания активно работает в Украине, пишет Bloomberg.

Предпринятые Китаем шаги агентство называет «прелюдией к более широким экспортным ограничениям» на детали беспилотников, которые, как ожидают западные чиновники, Пекин введет в 2025 году.

В июле Bloomberg сообщал, что российские и китайские компании начали совместную разработку ударного беспилотника, похожего по характеристикам на иранские «Шахеды», которые Россия использует в войне с Украиной. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о публикации Bloomberg, подтвердил сотрудничество с Китаем «во всех областях».

В сентябре 2024 года Reuters писал, что Россия запустила в Китае программу по разработке и производству ударных беспилотников большой дальности, которые планируется использовать на войне в Украине. Пекин все это время утверждает, что не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта.