Задержан подозреваемый в убийстве исполнительного директора UnitedHealthcare

Полиция США задержала подозреваемого в убийстве исполнительного директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона в Нью-Йорке, сообщает CNN.

Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш заявила, что по подозрению «в дерзком убийстве Брайана Томпсона» задержан 26-летний Луиджи Манджионе из Пенсильвании.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что задержанный «соответствует описанию» человека, которого разыскивала полиция. «У него также есть несколько предметов, которые, как мы полагаем, могут связать его с этим инцидентом», — сказал мэр.

Задержанному не предъявили никаких обвинений, сообщил шеф детективного бюро полиции Нью-Йорка Джозеф Кенни, пишет Axios. По словам Кенни, Манджионе, как ожидается, будут предъявлены обвинения в хранении оружия в Нью-Йорке и Пенсильвании. Кенни сообщил, что подозреваемого задержали в «Макдоналдсе» в Алтуне, штат Пенсильвания.

У задержанного нашли рукописный документ, автор которого негативно высказывается о «корпоративной Америке», рассказал Кенни. Неназванный олицейский, который видел документ, привел CNN две цитаты оттуда: «Эти паразиты так и поступили» и «Я приношу свои извинения за любые ссоры и травмы, но это должно было быть сделано».

Как сообщает CBS News со ссылкой на источник, близкий к расследованию, подозреваемого в убийстве Томпсона допросили после того, как власти Пенсильвании взяли его под стражу в связи с инцидентом в Алтуне. По словам источников, у задержанного нашли пистолет с глушителем, которое по описанию совпадает с оружием, из которого убили Томпсона.

Два источника CBS News в правоохранительных органах рассказали, что один из посетителей ресторана «Макдоналдс» позвонил в полицию Пенсильвании после того, как увидел мужчину, похожего на человека, разыскиваемого полицией Нью-Йорка. Его задержали по подозрению в незаконном хранении оружия. Следователи работают над тем, чтобы подтвердить его причастность к убийству Брайана Томпсона.

50-летнего Брайана Томпсона убили у отеля Hilton Midtown 4 декабря в центре Манхэттена. Преступник несколько раз выстрелил в бизнесмена из пистолета, после чего скрылся. Томпсон умер от полученных ранений. По версии следствия, стрелок покинул Нью-Йорк на автобусе, направлявшемся в Атланту. После убийства полиция распространила снимок подозреваемого.

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