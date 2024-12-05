В Нью-Йорке полиция продолжает разыскивать мужчину, который застрелил исполнительного директора одной из крупнейших в США компаний по медицинскому страхованию UnitedHealthcare, 50-летнего Брайана Томпсона.

Убийство произошло 4 декабря около 7 утра по местному времени в центре Манхэттена. По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, вооруженный мужчина в маске поджидал Томпсона возле отеля Hilton Midtown, где должна была пройти конференция инвесторов страховой компании. Согласно видео, которое есть в распоряжении CNN, когда Томпсон подошел к отелю, человек в капюшоне и серым рюкзаком появляется рядом с ним и стреляет в спину. Томпсон успевает повернуться к нападавшему, но затем падает на землю. Нападавший подходит к нему и стреляет еще несколько раз.

Убегающего преступника сфотографировал водитель такси Амар Абдельмула. По его словам, нападавший стрелял из пистолета с глушителем. Амар увидел его в тот момент, когда тот уже перебегал улицу. В разговоре с ABC News он описал его как мужчину ростом примерно 185 сантиметров, худощавого телосложения.

Мотивы стрелявшего до сих пор неизвестны, но в полиции заявили, что это было «преднамеренное, заранее спланированное нападение». По словам источников CNN, близких к расследованию, после стрельбы нападавший перешел на другую сторону улицы, скрылся в переулке и сел на электрический велосипед. Последний раз его видел в районе Центрального парка.

Полицейские обыскали район, но не нашли ни велосипеда, ни оружия. Они обнаружили телефон и бутылку воды, которые, возможно, выронил убийца, когда убегал. Представитель полиции рассказал, что на видеозаписи, снятой в ближайшем кафе Starbucks, видно, как нападавший покупает бутылку воды и два энергетических батончика примерно за полчаса до стрельбы. Полиция также попытается разблокировать найденный телефон, чтобы установить личность стрелявшего. За информацию, которая поможет в поиске подозреваемого, полиция предлагает до 10 тысяч долларов.

Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил CNN, что UnitedHealth Group (крупнейшая страховая компания США, в нее входит UnitedHealthcare) была осведомлена об угрозах в адрес своих руководителей. Имя Брайна Томпсона в этих угрозах не упоминалось.

В комментарии NBC News вдова Томпсона Полетт заявила, что ее мужу поступали некие угрозы, о которых он сам ей рассказывал. Подробностей она не сообщила.

Охраной руководства UnitedHealth Group занимается собственная служба безопасности, говорят источники CNN. Она же была ответственна за безопасность на конференции в Нью-Йорке. В момент стрельбы охраны рядом с Томпсоном не было.

Брайан Томпсон жил в штате Миннесота. Он работал в UnitedHealthcare с 2004 года. До назначения на должность исполнительного директора он занимал различные посты в компании, среди которых — генеральный директор подразделения по государственным программам, включая пенсионное обеспечение.

В мае 2024 года на Томпсона подали в суд, обвинив в мошенничестве и инсайдерской торговле. Иск против UnitedHealth Group, гендиректора Эндрю Уитта, председателя совета директоров Стивена Хемсли и Брайана Томсона подал Пенсионный фонд пожарных Голливуда. Фонд утверждал, что руководители компании завышали стоимость ее акций, скрывая результаты антимонопольного расследования Минюста США.

UnitedHealthcare — это подразделение по медицинскому страхованию UnitedHealth Group. В свою очередь UnitedHealth Group — одна из крупнейших американских компаний, по объему выручки она занимает четвертое место в рейтинге Fortune. UnitedHealthcare предоставляет медицинскую страховку от работодателя и индивидуальную медстраховку. Согласно отчету за 2023 год, UnitedHealthcare обслуживала более 52 миллионов клиентов. В 2023 году компания сотрудничала с более чем 1,7 миллиона врачей и медработников, а также с более чем семью тысячами медицинских учреждений.

UnitedHealthcare, которой руководил Томпсон, получила в 2023 году доход в размере 281 миллиарда долларов, что сделало ее крупнейшей дочерней компанией UnitedHealth Group. Годовой заработок Томпсона составил 10,2 миллиона долларов (включая зарплату, бонусы и акции), он стал одним из самых высокооплачиваемых руководителей компании.

Associated Press отмечает, что Томпсон возглавлял одну из крупнейших компаний по медстрахованию в США, но «был неизвестен миллионам людей, на которых повлияли его решения».

Фото на обложке: New York City Police Department / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA