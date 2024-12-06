Полиция получила снимок подозреваемого в убийстве исполнительного директора UnitedHealthcare. Он приоткрыл лицо, флиртуя с сотрудницей хостела

Правоохранительным органам США, расследующим убийство исполнительного директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона в Нью-Йорке, удалось получить изображение с камер видеонаблюдения, на котором видно лицо подозреваемого, пишет CNN.

New York City Police Dept

Лицо преступника, застрелившего Томпсона утром 4 декабря на Манхэттене, было закрыто маской. Однако, как выяснилось, он убирал маску по просьбе сотрудницы одного из хостелов на Верхнем Вест-сайде, с которой флиртовал в день убийства. Этот момент был зафиксирован камерами видеонаблюдения, на кадрах подозреваемый в убийстве широко улыбается.

New York City Police Dept

Установить личность стрелявшего в Томпсона правоохранительным органам пока не удалось. В ходе расследования полиция выяснила, что подозреваемый прибыл в Нью-Йорк за 10 дней до покушения на Томпсона на междугороднем автобусе, приехавшим из Атланты. На какой именно остановке он сел в автобус, пока неизвестно. В Нью-Йорке подозреваемый поселился в хостеле на Верхнем Вест-сайде, предъявив поддельные водительские права, выданные якобы в штате Нью-Джерси. В хостеле, пишет CNN, он делил комнату с другими постояльцами и все время носил маску.

Возле места, откуда убийца стрелял в Томпсона, нашли пластиковую бутылку и телефон. По одной из версий, они могли принадлежать убийце. На бутылке остался отпечаток пальца, но он, пишет CNN, смазан, что затрудняет работу с ним.

Также участники расследования, сообщает телеканал, восстанавливают маршрут передвижения подозреваемого в день убийства, изучая записи с камер наблюдения.

Мотивы преступления пока точно неизвестны. На боевом патроне и гильзе, принадлежавших стрелявшему, были обнаружены слова «задерживать»(delay) и «свергать» (depose). Полиция выясняет, указывают ли эти слова на мотив преступления, ссылаясь на популярную в страховой отрасли фразу «задерживать, отрицать, защищаться (delay, deny, defend)».

Исполнительный директор одной из крупнейших в США компаний по медицинскому страхованию UnitedHealthcare, 50-летний Брайан Томпсон был убит 4 декабря около 7 утра по местному времени в центре Манхэттена. Убийца ждал Томпсона возле отеля Hilton Midtown, где должна была пройти конференция инвесторов страховой компании. Он несколько раз выстрелил в бизнесмена из пистолета и скрылся. Томпсон умер от полученных ранений.

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